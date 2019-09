D1B: l’Union fait la grimace et marque le pas

C’est une soirée que l’Union et ses supporters voudront oublier au plus vite. Au-delà du match nul et de la prestation en demi-teinte des Saint-Gillois contre Lommel, les pensées et les paroles allaient surtout à un fan victime d’un grave souci de santé durant la rencontre et emmené d’urgence à l’hôpital.

La mine de Thomas Christiansen, le coach de l’Union, était grave en conférence de presse d’après-match. Avant de parler du match à proprement parler, ses premières paroles allaient directement au supporter emmené d’urgence à l’hôpital d’Overpelt. « Le début de rencontre était triste, et non pas à cause de la situation sportive », déclarait-il.