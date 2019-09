Le Studio 5 de Flagey portera le nom de la cinéaste Agnès Varda

Le Studio 5 de l’espace culturel Flagey, établi à Ixelles et dédié à l’image et au son, sera officiellement baptisé le 17 septembre prochain «Studio 5 Agnès Varda», portant ainsi le nom de l’icône légendaire du cinéma et représentante historique et féminine de la Nouvelle Vague. Agnès Varda est née dans la commune en 1928 d’un père grec et d’une mère française. Elle y résidera jusqu’à l’âge de 12 ans.

Il y a quelques mois le Musée d’Ixelles avait présenté son travail d’artiste sur le thème « Patates & Compagnie », elle qui pratiqua également la photographie et les arts plastiques.