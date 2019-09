À Schaerbeek, des sacs à pain pour la zone 30

Un an après la généralisation de la zone 30 sur le territoire schaerbeekois, la commune passe à une nouvelle phase de sensibilisation auprès des automobilistes, et elle a décidé de le faire de façon originale, sur des sacs à pain et des sous-bocks. Ceux-ci ont été distribués aux boulangers et aux cafés de Schaerbeek, et présentent un gros panneau «30» dessus. Des affiches ont également été placées dans les rues pour poursuivre cette campagne.

« Les commerçants locaux sont des partenaires qui contribuent à la solidarité locale », note l’échevine des commerces Lorraine de Fierlant (Libéraux schaerbeekois). Les sacs de pain sont biodégradables. Les boulangers peuvent les commander au service mobilité de la commune. Les gérants de cafés peuvent faire de même pour les sous-bocks.