Une nouvelle aire de jeu pour chiens à Laeken est désormais accessible, sur la rue Léopold I (le long du mur du Brico). C’est la deuxième que la Ville de Bruxelles inaugure en 2019.

La Ville s’est donné pour objectif d’ouvrir deux nouvelles aires de jeu pour chiens par an sur son territoire et ainsi répondre à une demande grandissante de citoyens propriétaires d’un animal de compagnie. Une fresque murale participative sera réalisée sur le mur du Brico et l’éclairage public sera revu pour plus de sécurité.