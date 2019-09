Fernand Obb de nouveau sacré roi de la croquette aux crevettes

Le chef Cédric Mosbeux, de Fernand Obb (à Saint-Gilles), a de nouveau livré la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles, lors de la deuxième édition du concours qui se déroulait samedi après-midi au festival «eat! Brussels drink! Bordeaux», en plein coeur du parc Royal. «The 1040» et «Beaucoup fish» complètent le podium.

Dix-neuf toqués participaient à la compétition qui pose quelques conditions : posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un food truck en activité et être implanté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. « Le Rossini » et « Les caves d’Alex » ont par ailleurs été classés 4e et 5e.