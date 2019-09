Mal-être d’une travailleuse au home la Cerisaie à Schaerbeek

La maison de repos la Cerisaie, gérée par le CPAS de Schaerbeek, est depuis quelques années le théâtre de problèmes de relations de travail: harcèlement, accusations d’actes racistes de la part de certains cadres… Alors que le CPAS mène depuis plusieurs semaines des discussions avec le personnel, une ancienne aide soignante a contacté notre rédaction pour raconter son mal-être.

Lara (nom d’emprunt), a travaillé pendant trois ans et demi comme aide-soignante à la maison de repos la Cerisaie, à Schaerbeek, opérée par le CPAS. Elle y a enchaîné les CDD et les remplacements, en mi-temps. « Mais je me donnais à fond. Quand on m’appelait à la dernière minute pour remplacer, j’étais là », raconte-t-elle.