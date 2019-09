Schaerbeek: le cabaret l’Os à Moelle célèbre sa 60è saison

Il fait partie des lieux de spectacles mythiques de la Capitale, et pour cause, l’Os à Moelle tient toujours et célèbre même sa 60è saison de festivités, cette année 2019-2020.

Le plus vieux cabaret bruxellois encore en activité a connu des moments difficiles, mais il a pu, cet été, réaliser des travaux de rénovation.