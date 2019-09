2.000 personnes marchent pour le climat et la justice sociale

Quelque 2.000 personnes, selon le décompte de la police, ont marché dimanche dans les rues de Bruxelles pour porter un message de paix et attirer une nouvelle fois l’attention sur l’urgence climatique et de justice sociale.

Conduit par le moine bouddhiste Matthieu Ricard, le militant pacifiste Satish Kumar et Adélaïde Charlier, venue en représentante du mouvement Youth For Climate, le cortège a démarré à 14h00 face à Bozar pour se terminer au parc d’Egmont après plusieurs arrêts et discours en cours de route.