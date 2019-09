Plus de 35.000 assiettes servies à «Eat! BRUSSELS»

Plus de 35.000 assiettes et 100.000 dégustations de vin de Bordeaux ont été servies au Parc de Bruxelles lors de la huitième édition du festival gastronomique «Eat! BRUSSELS, Drink! BORDEAUX», a indiqué l’un des organisateurs, Visit.brussels. Il s’agit d’une augmentation de 15% par rapport à 2018.

De jeudi à dimanche, une trentaine de chefs, pâtissiers et fromagers ont proposé leur plat-signature tandis que 55 vignerons et négociants bordelais ont fait découvrir leurs breuvages, leur terroir et leur philosophie au cours d’échanges avec le public.