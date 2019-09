Un pot de peinture renversé sur la statue de Léopold II

La statue de Léopold II, située sur la place du Trône, à Bruxelles, a été vandalisée dans la nuit de dimanche à lundi. Un pot de peinture blanche a été renversé sur la tête du monument représentant l’ancien roi des Belges.

Les Bruxellois et les visiteurs qui se promenaient sur la place du Trône, à Bruxelles, ont pu observer un drôle de spectacle lundi matin. Plusieurs policiers et pompiers étaient affairés autour de la statue du roi Léopold II. En cause, un pot de peinture blanche avait été renversé sur la tête du monarque dans la nuit de dimanche à lundi.