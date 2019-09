Caudalie plante ses vignes au cœur de Bruxelles

Deux ans après l’ouverture de sa première boutique belge à Bruges, c’est à Bruxelles que, cette semaine, Caudalie a planté ses vignes, rue Jean Stas, dans le prestigieux quartier Louise.

Dans cette boutique spa, chaque soin est prodigué par les vinothérapeutes qui allient les protocoles uniques de la marque aux ingrédients naturels et aux derniers actifs brevetés Caudalie. On y achète également tous les produits-phare de la marque française et, entre deux conseils beauté, on y sirote une tisane bio drainante, à base de vigne rouge.