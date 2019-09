Uccle: des cours de yoga pour enfants dès la crèche

Le yoga est devenu une activité très pratiquée de nos jours. Même les enfants s’y mettent. Catherine Nozeret professeure de yoga à Uccle aide les plus jeunes – à partir de la crèche – à être en harmonie avec leur corps.

Le yoga améliore nos postures, il diminue le stress et les douleurs et bien plus encore. Chez les enfants, cette activité est bénéfique pour la concentration. Dans notre société hyperconnectée, les enfants sont exposés à de nombreux écrans, donc leur attention se réduit. Un cours de yoga est une occasion de prendre conscience de son corps, de rentrer en relation avec lui.