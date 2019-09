Déjà une petite panne à la nouvelle grande roue de Bruxelles

Accessible depuis ce week-end, la grande roue installée sur la place Poelaert a déjà dû être arrêtée ce dimanche durant un moment.

Mais rien de grave, si on en croit René Bufkens, son propriétaire. « Il y a eu une petite panne qui a déclenché un arrêt pour des raisons de sécurité. J’ai dû faire deux heures et demie de route car j’étais à Luxembourg… Mais tout est arrangé et elle a redémarré dès dimanche soir », nous a assuré René Bufkens, ce lundi après-midi.