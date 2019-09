Ixelles veut des vêtements de travail équitables et durables

La majorité Ecolo-PS souhaite mener une politique d’achat plus durable. Elle a décidé l’achat de vêtements de travail équitables et durables pour les employés communaux en incluant des conditions sociales, éthiques et écologiques dans ses appels d’offres. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur l’achat de pantalons et de t-shirts équitables et durables, avant d’étendre la politique d’achat responsable à d’autres vêtements et textiles.

Les activités de l’industrie du textile et de l`habillement ont un impact important sur l`environnement, sur la santé des travailleurs qui y travaillent et sur la santé des personnes qui portent les vêtements. « Trop souvent, une entreprise ou un gouvernement ne prête attention qu’au prix, à la qualité et au délai de livraison d’un produit lorsqu’il prend des décisions d’achat.