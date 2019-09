Les Divas Dugazon et leur mélange de genres en concert à Ixelles

Les Divas Dugazon, au croisement des musiques traditionnelles et d’un son moderne. - D.R.

La chapelle de Boondael va accueillir un cycle de six concerts intitulé «Voix plurielles». Ils mettront en avant les artistes féminines et la pluralité des musiques à travers la chanson française, le jazz, la musique métissée et classique. Les Divas Dugazon donneront le premier concert ce vendredi 13 septembre 2019 à 20 h.