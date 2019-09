Laeken: avis de recherche pour un vol à main armée

Le 14 juin 2019 vers 16h20, à Laeken, un vol à main armée a été commis au magasin «TOM&CO» situé avenue Houba de Strooper.

Un jeune homme pénètre dans le magasin et se dirige immédiatement vers une employée. Il sort une arme à feu et contraint l’employée à se rendre derrière la caisse dont il réclame le contenu. Elle ouvre la caisse et le braqueur se saisit des billets qu’il place dans son sac à dos. Toutefois, l’auteur laisse quelques billets dans la caisse et prend le chemin de la sortie.