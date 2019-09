La citation d’un policier contre Alexis Deswaef examinée mercredi

Le tribunal correctionnel de Bruxelles doit examiner mercredi la citation directe envoyée par un commissaire de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles contre l’avocat Alexis Deswaef, ancien président de la Ligue des Droits Humains. Les griefs exposés dans la citation sont le harcèlement et l’outrage, pour une période infractionnelle allant de 2008 à 2016.

Le commissaire soutient que, pendant une période infractionnelle de plus de huit ans, Alexis Deswaef l’aurait harcelé et outragé, selon la Ligue des Droits Humains. Les propos visés sont des propos qui ont été tenus par Me Deswaef lorsqu’il était président de la Ligue, notamment lors d’interviews dans différents médias.