Revivez ce week-end au temps d’Erasme à Anderlecht

Fans d’histoire, vous serez ravis de vous plonger ces samedi 14 septembre (dès midi) et dimanche 15 septembre (dès 10h) dans une ambiance Renaissance. La maison d’Erasme, l’un des plus vieux bâtiments gothiques de Bruxelles, se mettra sur son trente-et-un pour vous faire découvrir un monde disparu. Dès votre entrée dans le musée, une ambiance festive et conviviale vous accueillera et vous accompagnera tout au long de la journée, avec notamment la présence d’une quinzaine de musiciens et de danseurs de l’Ensemble de Rondinella.

Les voyeurs du temps pourront assister aux éloges des exploits de Léonard Da Vinci, ainsi qu’à des démonstrations de calligraphie et d’enluminure. Ils pourront apprécier l’évolution de l’écriture et de ses différents supports. Des guides-historiens seront également à votre service pour vous faire découvrir la vie d’Erasme, un des plus grands érudits de son époque.