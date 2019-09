Porte d’Ulysse: accueil des migrants terminé au 30 septembre

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert, lundi soir, à la prolongation, jusqu’au 30 septembre prochain, de la convention d’occupation précaire d’un bâtiment de la «Porte d’Ulysse», à Haren, pour l’accueil de migrants et de sans-papiers. Le vote quasi unanime masque mal l’inquiétude d’une majorité de conseillers de la Ville pour la suite des opérations car il s’agit bien de la dernière prolongation possible. Le bien est destiné à l’école régionale des métiers de la sécurité qui souhaite pouvoir l’occuper à partir du mois d’octobre

La convention d’occupation précaire lie depuis plusieurs mois la Ville de Bruxelles et l’opérateur régional Citydev. Mais la Ville se sent trop seule dans l’action, au niveau des acteurs publics dans ce dossier, et ne peut continuer indéfiniment à le rester, a affirmé le bourgmestre Philippe Close (PS).