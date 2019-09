La Ruche qui dit oui propose un «Apéruche» à Ixelles

La Ruche qui dit oui (Ixelles bibliothèque) organise un Apéruche ce jeudi 12 septembre entre 16h30 et 18h. «L’idée c’est de promouvoir la Ruche et de faire découvrir de nouveaux producteurs», confie le responsable, Medhi. Il poursuit. «Comme c’est la rentrée, c’est aussi l’occasion de tous se retrouver – anciens comme nouveaux producteurs – autour d’un apéro». Le programme de la soirée? Dégustation de spécialités traditionnelles des producteurs et distribution d’échantillons de produits de soins naturels et artisanaux.

Cette année d’ailleurs, une nouvelle productrice s’installe dans la Ruche : Aurélie Jérôme. Crèmes de soin, huiles essentielles, déodorants… Elle propose des produits cosmétiques bios créés de toutes pièces chez elle. « J’aime beaucoup encourager ce genre d’initiatives. Le but c’est de pousser les gens à sortir des grandes chaînes de magasins », explique Medhi.