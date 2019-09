Zaventem: 4 jours sans nouvelle de Louane, leur enfant de 3 ans

Thomas et David Delavelle ont été sans nouvelle de leur fille Louane, âgée de trois ans et de nationalité française, depuis samedi. Ils s’apprêtaient à embarquer vendredi pour un vol à destination du Canada. Emmenés en zone de rétention, le couple a été contraint de confier l’enfant à la police belge, qui l’a rapatrié dès le lendemain suite à un signalement émis par la justice hexagonale. Depuis lors, ils ignoraient la localisation de Louane et, de même, sur son état de santé. L’enfant a finalement été placée dans une famille d’accueil à Périgueux en Dordogne.

