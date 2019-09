Attentats de Bruxelles: le procès le plus long de l’histoire!

C’est un procès d’assises hors norme qui se tiendra l’an prochain à Bruxelles, celui des attentats du 22 mars 2016. Ce procès devrait durer un an. Celui de Dutroux avait duré un peu moins de quatre mois.

Il sera historique par plusieurs aspects. Le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles (à l’aéroport et dans le métro de la capitale) devrait durer un an, selon des informations de nos confrères du « Nieuwsblad ». Un procès qui verra notamment comparaître Salah Abdeslam. Il sera aussi le plus cher de l’histoire judiciaire belge.