Le parc Hap à Etterbeek est en partie rouvert

Le parc Jean-Félix Hap d’Etterbeek, en rénovation depuis décembre 2018, est à nouveau partiellement accessible depuis le samedi 7 septembre.

L’ensemble du jardin, plus ouvert et lumineux, a été entièrement restauré : restauration des cheminements, nouveaux sentiers, nouvelle entrée, plantation d’arbres endémiques et de variétés anciennes de fruitiers, d’arbustes et de plantes vivaces, revitalisation de l’étang, restauration du ponton en bois, restauration du kiosque et du mobilier.