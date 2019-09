Cinq ans de prison requis pour abus sexuels sur sa propre fille

Le parquet général de Bruxelles a requis mercredi la condamnation d’un quinquagénaire de Vilvorde à une peine de prison de cinq ans, dont trois avec sursis. L’homme aurait abusé sexuellement de sa propre fille pendant des années. Les faits se sont déroulés alors que la victime était mineure. Elle ne le déclarera à la police que des années plus tard.

La jeune fille, aujourd’hui âgée de 29 ans, a porté plainte en 2015 contre son père car, selon ses propres dires, il aurait abusé d’elle entre 1995 et 2004. Pendant cette période, l’homme l’aurait attouchée et violée, notamment dans son camion et dans sa chambre.