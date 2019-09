Forest: le carrefour Kersbeek/Dumonceau va être rouvert

Le carrefour entre l’avenue Kersbeek et l’avenue Dumonceau à Forest sera bientôt rouvert. Un test de fermeture de ce carrefour avait commencé le 19 août dernier comme mesure pour diminuer le trafic dans cette zone et devait durer pendant six mois mais le test sera finalement beaucoup plus court.

Un collectif de riverains s’était uni pour protester contre cette mesure puisqu’elle portait préjudice à différents établissements selon eux. Suite à la fermeture, les automobilistes ne pouvaient plus tourner sur l’avenue Kersbeek lorsqu’ils étaient sur l’avenue Général Dumonceau et l’avenue Kersbeek était devenue à sens unique pour les automobiles.