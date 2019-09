De plus en plus de cyclistes dénoncent les infractions routières

Pendant leur trajet, des cyclistes filment ou photographient les infractions des automobilistes à Bruxelles. Une manière de dénoncer l’irrespect de certains face au code de la route.

Les rues bruxelloises se transforment doucement, laissant place à plus de vélos et moins de voitures. Une bonne nouvelle pour la planète ! En effet, d’après l’Observatoire de 2018, « 16 % des Bruxellois se sont déplacés à vélo en 2019, soit 3 % de plus qu’habituellement ».