Crainhem:5 ans requis contre l’auteur présumé de coups de couteau

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis mercredi une peine de prison de 5 ans avec sursis partiel à l’encontre d’un quadragénaire soupçonné d’être impliqué dans un incident à Crainhem au cours duquel des coups de couteau ont été donnés.

Un différend avec une famille amie avait dégénéré en bagarre au cours de laquelle le quadragénaire aurait asséné quatre coups de couteau. Le parquet qualifie les faits de tentative d’homicide, la défense estime qu’il s’agit de coups et blessures et demande une peine plus légère.