La zone 30 généralisée à Schaerbeek a un an: + 43% d’infractions

La sécurité routière schaerbeekoise a été marquée par l’arrivée de la zone 30. Un an après, il est temps de dresser le bilan. Davantage de constats d’infractions ont été effectués, ce qui est dû notamment à l’augmentation des contrôles. La commune espère que cela va dissuader les automobilistes à rouler trop vite.

En 2018, il y a eu une hausse de 43 % des infractions par rapport à 2017. Une nette augmentation due aux contrôles de police plus fréquents. 2018 possède le niveau de verbalisation le plus élevé depuis 2012. Si on compte entre 2013 et 2018, le nombre d’infractions a été multiplié par 4,3.