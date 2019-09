Pierre veut aller en justice pour récupérer ses quatre corbeaux

Le combat de Pierre Poissinger et de sa femme n’a pas pris la tournure souhaitée. Depuis des mois, ils se battaient pour récupérer leurs quatre grands corbeaux «saisis» par Bruxelles-Environnement. Trois d’entre eux ont été placés aux Pays-Bas, selon le couple qui publie une lettre ouverte. Pierre Poissinger envisage d’attaquer les différentes parties en justice.

« Une lettre ouverte et une triste nouvelle », c’est ainsi qu’est intitulé le message de Pierre Poissinger. Le Laekenois et sa femme se battent depuis plusieurs mois pour récupérer quatre corbeaux qu’ils ont adoptés à partir d’avril 2018. Ceux-ci ont été retirés de leur garde par Bruxelles-Environnement et placés dans un centre naturel d’Oudsbergen (Limbourg).