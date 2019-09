Voici qui sera ministre: nos révélations sur le casting!

Quel casting pour les gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française? Les contours se précisent, les noms aussi, même si, avec Elio Di Rupo à la manœuvre, on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Sur base des dernières informations que nous avons glanées au cœur des partis, voici à quoi pourraient ressembler les deux gouvernements. Di Rupo sera plus que probablement le patron en Wallonie… Et Willy Borsus à la Fédération?

Au total, comme nous l’écrivions mercredi matin, le nombre de ministres ne dépasserait pas les 12 pour ces deux gouvernements. C’est une exigence d’Écolo. Ces 12 ministres seraient répartis selon le poids électoral respectif des trois partis partenaires : 5 pour le PS, 4 pour le MR, 3 pour Écolo.