Le RSCA sera au marché annuel d’Anderlecht

Ce mardi 17 septembre 2019, la commune d’Anderlecht va lancer la 194e édition de son célèbre marché annuel. Toute la journée, animations et concerts, pour petits et grands, vous seront proposés. L’entrée est gratuite.

Depuis près de 200 ans, le marché annuel d’Anderlecht rassemble une foule de visiteurs autour de plus de 500 échoppes : avec des concours animaliers (bovins, chevaux, chiens). Sa brocante, sa kermesse, son marché aux artisans et son festival d’art de rue et ses animations musicales.