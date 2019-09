La fête du volley s’invite au Palais 12 avec l’Euro

Le coup d’envoi de l’Euro masculin de volley-ball, c’est ce vendredi soir... à Bruxelles! Après plus d’un an de travail, de préparation et de lobbying, la fédération belge de volley-ball va pouvoir donner le coup d’envoi d’un tournoi qui se tiendra conjointement dans quatre pays (Belgique, France, Pays-Bas et Slovénie) entre le 13 et le 29 septembre.

Une belle occasion pour les Red Dragons d’investir le Palais 12 et de faire découvrir un sport plus reconnu au nord du pays au sein d’une capitale qui se cherche un club de l’élite depuis de trop nombreuses années.