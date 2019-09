Respire, un «festival» pour la planète à Watermael-Boitsfort

« Respire » est une rencontre qui aura lieu à Watermael-Boitsfort du 24 au 28 septembre inclus pour donner la parole et susciter le débat sur « cette dualisation climatique et sociale qui peut apparaître ». En pratique, c’est quasiment une semaine autour de spectacles, de projections, de rencontres et de conférences qui se tiendra dans différents espaces boitsfortois.