Les nouvelles aventures de Patrick Vermeire (ex-BX1)

Entre Patrick Vermeire et les médias, c’est une histoire de passion. «Quand j’avais 12 ans, j’ai participé à «Feu vert», avec Jacques Careuil et André Rémy. Je rêvais déjà de faire de la télé. Plus tard, j’ai adoré «Voulez-vous jouer?», avec Albert Deguelle et Jacques Careuil. J’aimais ce dynamisme, cette proximité, où on met les gens en valeur, où les gens jouent en famille. À 17 ans, j’avais dit à des amis qu’un jour, je ferais de la télé.»

Avant d’y arriver, Patrick, âgé de 16 ans, fait ses débuts sur la radio Kiss FM. « Avec le « Disco Radio Show Patrick », avec mon ami Tony Lecocq, un gars formidable. C’était le dimanche. Ça a duré deux ans. »