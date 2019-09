Le Black Star, la bonne surprise en P2A

Meilleur deuxième des quatre séries de P3 l’an dernier, le Black Star était monté grâce au fait que le Kosova Schaerbeek avait remporté le tour final interprovincial.

Et pour ses premiers pas en P2, le club de Neder-over-Heembeek étonne positivement puisqu’il compte le maximum de points après deux rencontres (comme la Renaissance Forestoise et Brussels City). Et en plus, il y met la manière puisqu’il a déjà inscrit la bagatelle de huit buts ! De quoi ravir Sid Ahmed Mara, le nouveau coach.