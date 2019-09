Budo House, maître dans les arts martiaux depuis 41 ans

Depuis plus de 40 ans, la famille Polet vous accueille dans un univers de combat. - E. Germani

Depuis plus de vingt ans Aldric Polet est le gérant du magasin de sport spécialisé dans les arts martiaux et dans les sports de combat: Budo House – qui se situe avenue Henri Jaspar à Saint-Gilles. Celui-ci existe depuis 1978, il a été créé par trois personnes: José-Xavier Polet (père du gérant actuel), Yao Boen Hie et Gaston Yiu Yuk Tung. Lors de sa création, le magasin était vu comme un ovni. Aujourd’hui, il est devenu incontournable pour tous les amateurs d’arts martiaux.