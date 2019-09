Stib: on pourra bientôt payer directement avec sa carte bancaire

En 2020, une carte de banque suffira pour voyager avec les transports de la Stib, rapporte Le Soir. Il sera possible de payer directement avec sa carte sans contact ou alors avec son smartphone. Plus besoin d’acheter un ticket à la machine et puis de le valider.

« On va remplacer, en quelques mois, toutes les machines permettant d’acheter des titres de transport. Tant aux arrêts de surface qu’en station. Il y aura deux modèles : l’un permet simplement de recharger sa carte Mobib, l’autre d’émettre des cartes Mobib. Elles pourront aussi lire des codes-barres, ce qui facilitera les choses notamment pour les Event Pass.