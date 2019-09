Bruxelles: de séduisants ancêtres dans les rues d’Evere

Dans l'intérieur du pays : Temps ensoleillé avec des maxima de 19 degrés en Hautes-Fagnes et 22 ou 23 degrés dans le centre. Dans la région côtière : Temps ensoleillé avec, dans le courant de l'après-midi, établissement d'une brise de mer modérée de secteur nord-est.. Températures autour de 20 ou 21 degrés mais, plus tard (sous l'influence de la brise de mer), un peu plus frais le long de la côte.

15h 21°C 5 km/h 17h 22°C 4 km/h 19h 20°C 5 km/h 21h 15°C 9 km/h