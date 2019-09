Le vent oblige les avions à survoler Anderlecht et Schaerbeek

Un vent fort et des travaux à une balise ont obligé l’aéroport de Bruxelles-National à imposer aux avions de suivre un parcours inhabituel. C’est la raison pour laquelle les habitants d’Anderlecht, de Molenbeek, de Koekelberg et de Schaerbeek ont pu observer un certain nombre d’avions survoler leur commune.

Certains Bruxellois ont peut-être été surpris samedi de voir des avions survoler leur commune. Plus particulièrement, les riverains des communes d’Anderlecht, de Molenbeek, de Koekelberg et de Schaerbeek. L’explication nous a été fournie par Airportmediation, le service de médiation du gouvernement fédéral pour l'aéroport de Bruxelles-National.