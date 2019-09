Joann (15 ans) de Woluwe-Saint-Pierre à The Voice Kids France

L’émission The Voice Kids France a commencé depuis fin août sur TF1. Cette année, un petit Sanpétrusien fait partie du casting. Joann Bliard, 15 ans, est un passionné de musique depuis ses 5 ans et demi.

Joann fait partie de l’aventure The Voice Kids 2019. L’adolescent a 15 ans et va à l’école Européenne d’Ixelles où il entre en 4e année secondaire. Il est tombé dans la musique depuis tout petit. Une véritable passion l’anime. « Il a commencé la musique à 5 ans et demi. Saint-Nicolas lui a offert une guitare. Ensuite, il a eu une batterie.