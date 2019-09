Une rue bloquée pour célébrer un mariage à Evere

Les habitants de la commune d’Evere ont assisté à un spectacle peu commun samedi. Lors de la célébration d’un mariage, les invités se sont réunis… au milieu de la rue Père Damien. L’axe à sens unique était bloqué par deux voitures garées en perpendiculaire.

La rue Père Damien, à Evere, était animée par une foule d’humeur joyeuse samedi. Un mariage était célébré et les invités étaient réunis… au milieu de la route. Cette assemblée a été rendue possible par le blocage de cette rue à sens unique. Deux voitures garées en travers de la chaussée fermaient l’axe, donnant ainsi latitude aux mariés et leurs proches de laisser leur joie s’exprimer.