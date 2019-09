1.000 stagiaires de Bruxelles Formation au cœur de la ville

Mille stagiaires de Bruxelles Formation seront au cœur de la ville ce vendredi 20 septembre de 9h à 15h00.

Le 26 septembre est la Journée européenne des langues partout en Europe. Pour cet événement, Bruxelles Formation organise la Journée des Stagiaires ce vendredi 20 septembre. L’événement a pour but de promouvoir l’apprentissage des langues et de valoriser la diversité linguistique et culturelle à Bruxelles. Cette année, ce sont tous les stagiaires de Bruxelles Formation qui y participent.