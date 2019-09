Schaerbeek: l’église Saint-Servais rénovée inaugurée ce mercredi

L’église Saint-Servais inaugurera mercredi la fin de ses rénovations ce mercredi à Schaerbeek, rendant à la perspective Josaphat-Louis Bertrand son éclat d’antan. Cette remise au goût du jour, commencée en 2016 et terminée début septembre 2019, a porté sur l’enveloppe extérieure de l’église: la façade, les vitraux, les toitures basses et les grilles en fer forgé.

Ce chantier, initié par la commune de Schaerbeek a pu bénéficier du soutien financier de la Région Bruxelloise. Le bâtiment, construit entre 1871 et 1876 selon les plans de Gustave Hansotte et classé en 2003, est l’une des églises néogothiques les plus monumentales de Bruxelles. En son sein, elle affiche le plus grand orgue de la région.