Les Jettois étaient prêts à payer les amendes de Vincent Kohl!

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe ce dimanche soir. Quelques minutes après la victoire du RSD Jette sur le terrain de Gosselies (qui propulsait le club en tête du classement avec Ganshoren), René Kruys, le président, démettait de ses fonctions son entraîneur Vincent Kohl (ainsi que son adjoint Michaël Pain) car celui-ci coûtait trop cher en amendes administratives vu qu’il ne possédait pas le diplôme UEFA A.

Cette nouvelle, les joueurs, eux, l’ont apprise alors qu’ils étaient dans le car de retour vers Jette. « Plus qu’une surprise, cela a surtout été un choc », expliquait Vamuya Kamara. « On n’était pas du tout préparé à cela. Juste avant la rencontre, on avait entendu une rumeur allant dans ce sens mais on s’est dit qu’on devait surtout se concentrer sur notre match.