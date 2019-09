José Vanobost devient le président des Jeunes MR à la Région

Les résultats des élections internes au sein des Jeunes MR sont tombés lundi. José Vanobost devient président de la Fédération régionale des Jeunes MR de Bruxelles-Capitale. Olivier Eggermont le remplace à la tête de la section de Bruxelles-Ville.

Les élections internes des Jeunes MR se sont déroulées du 11 au 14 septembre 2019. Elles étaient, cette année, organisées par voie électronique via la plateforme ElectionRunner. Ne pouvaient voter que les membres Jeunes MR âgés entre 16 et 35 ans accomplis (au 19 juillet 2019) et valablement inscrits au sein du listing des Jeunes MR nationaux (listing arrêté au 23 juillet 2019).