Forest: démission du conseiller David Liberman (MR)

En raison de nouveaux défis professionnels, David Liberman a présenté sa démission ce mardi à la secrétaire communale de Forest.

Depuis 2016, celui-ci siégeait au sein du conseil communal, et avait été réélu lors des élections d’octobre 2018. Au cours de son mandat, il a notamment défendu la création d’un frigo solidaire et les enjeux de propreté publique dans le quartier Primeurs. Il sera remplacé par Yves Roland, ex-chef de groupe MR au CPAS de Forest et ancien conseiller communal.