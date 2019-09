Laeken: Samia Salmani a disparu, elle a besoin de soins médicaux

Samia Salmani, 35 ans, a disparu dans la commune de Laeken ce lundi.

Le lundi 16 septembre vers 16h30, Samia Salmani, une jeune femme âgée de 35 ans, a quitté l’hôpital Brugmann situé à Laeken et est montée dans le bus 53 de la Stib. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Samia mesure 1m55 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux noirs et mi-longs.