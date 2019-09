Meurtre de l’antiquaire Witmeur: Akim Saouti jugé pour terrorisme

Akim Saouti, membre d’une fratrie dont plusieurs membres ont été condamnés pour des infractions terroristes, comparaîtra à son tour jeudi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des faits affublés du même qualificatif.

Sur le banc des prévenus sera également présent Salah Ghemit, un quadragénaire français. Akim Saouti et son comparse ont été interpellés dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017, le Belge à Anderlecht et le second à Wattignies, une ville du nord de la France.