Max Drion «heureux» d’être repris pour les Mondiaux

Les 14 et 15 novembre prochains, les championnats du Monde de course en montagne se tiendront à Villa La Angosturas en Argentine, en plein milieu de la Patagonie.

Ce lundi, la fédération belge a annoncé la délégation qui sera présente sur le sol argentin. Aux côtés de Charlotte Dewilde et Vincent Sirigno, on retrouve le Bruxellois Maximilien Drion. Parti en Suisse à l’âge de 10 ans où il s’est découvert une passion pour la course en montagne, l’athlète représentera donc les couleurs de la Belgique sur le sol argentin.