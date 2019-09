Bientôt deux nouveaux conseils consultatifs à Uccle

Uccle comptera bientôt 2 nouveaux conseils consultatifs : l'un en charge des modes actifs (piétons et cyclistes), l'autre des séniors.

Il s’agira de lieux de réflexion et de débat. Le conseil consultatif des modes actifs sera composé de maximum 10 personnes et se réunira 3 à 4 fois par an. Ses membres pourront suggérer et proposer aux autorités communales différentes initiatives.